Mikaela Shiffrin implacabile | fa 97 a Saalbach | Peterlini mai così bene quest’anno

(Di sabato 16 marzo 2024) La vittoria numero 97 della carriera è servita.si avvicina sempre di più allo storico traguardo dei 100 successi in Coppa del Mondo, trionfando nello slalom della finali di, in quella che dovrebbe anche essere l’ultima gara della sua stagione. Un ritorno perfetto dopo l’infortunio in discesa a Cortina, conche è salita sul gradino del podio prima ad Are e poi qui in Austria.è riuscita a gestire un tracciato andato a rovinarsi tantissimo nella seconda manche, chiudendo con 54 centesimi di vantaggio sulla norvegese Mina Fuerst Holtmann, che con conclude al secondo posto e torna sul podio in Coppa del Mondo a due anni dall’ultima volta. La svedese Anna Swenn-Larsson era in testa a metà gara, ma non riesce a confermarsi nella seconda, difendendo comunque il ...