Migranti | Ocean Viking chiede ‘porto più vicino’ | in 23 sbarcati a Catania per cure urgenti

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 16 marzo 2024) (Adnkronos) – "Dopo la morte di oltre 60 persone in seguito ad un calvario di 7 giorni in mare e ad una serie di intensi soccorsi, i superstiti a bordo dellarimangono in un limbo, lontani da un porto sicuro". Lo afferma l'Ong Sos Mediterranee che"con urgenza" alle autorità italiane "un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.