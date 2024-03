Migranti in gravi condizioni sulla Ocean Viking | in 23 sbarcati a Catania La nave deve raggiungere il porto di Ancona

Asim e Victor, 20 anni, egiziani, sono ricoverati da due mesi al Cto, con ustioni sul 75 per cento del corpo. La procura indaga per lesioni personali colpose. Il proprietario la notte del rogo è ... (torino.repubblica)

Riccardi: “Sui profughi Meloni sbaglia strada, no agli accordi con Egitto e Tunisia”

L’ex ministro e fondatore della Comunità di Sant’Egidio: «Il piano Mattei può funzionare» ...ilsecoloxix

Per non far crollare il piano immigrazione, Piantedosi si rimangia la cauzione di 5mila euro: C’entra, perché all’Albania sarebbero destinati proprio i Migranti che provengono da Paesi sicuri e che ... perché significa che il giudice non ha intravisto una violazione così grave da dover ...huffingtonpost

Roma: Abodi, sono certo che l'indagine chiarisca presto: "Troppo gravi e delicate le questioni relative ai fatti che sono successi per dichiarare senza avere tutti gli elementi. Sono certo che le indagini in corso faranno emergere in tempi brevi le ...ansa