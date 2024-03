Migranti | Fratoianni | ' Meloni in Egitto? Governo fa accordi con dittatori'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Il viaggio della presidente del consiglioin? Non sono fiducioso per niente, sul frontequestocontinua e continuerà con politiche sbagliate solamente di carattere emergenziale, concon, con il sequestro delle navi delle Ong mentre le persone continuano a morire nel Mediterraneo come è accaduto anche poche ore fa". Lo afferma Nicoladell'Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti giungendo a Napoli al convegno “Il Coraggio di Osare” promosso da Avs. "Anzi questoinsiste pure - prosegue il segretario nazionale di Sinistra Italiana - a fornire porti di sbarco dei naufraghi sempre più lontani. Ed è per questo che insistiamo: diano un porto sicuro alla ...