Michela Moioli | è ancora un grande show! Vittoria e testa della classifica di Coppa del Mondo

(Di sabato 16 marzo 2024), che giornata! Nella nona gara stagionaledeldi Snowboardcross a Montafon (Austria) la 28enne di Alzano ha siglato un altro successo fondamentale, aggiudicandosi un primo posto che la porta in vetta allagenerale con 564 punti, con 2 lunghezze di vantaggio sulla francese Chloe Trespeuch, arrivata sesta. E adesso, con tre gareda disputare, tutto può succedere. Forte del terzo miglior tempo di qualifica, infatti,ha affrontato con la giusta serenità e determinazione una prova fondamentale in vista del finale didel, dominando tutte le prove senza lasciarsi distrarre dalla prolungata interruzione di gara a causa di un problema tecnico, un guasto al cancelletto. Con il rush ...

Michela Moioli inarrestabile: vince a Montafon e torna leader di Coppa del Mondo

L'azzurra ha tagliato il traguardo davanti sia alla britannica Charlotte Bankes sia all’australiana Josie Baff.msn

