Mezzi altrui

(Di sabato 16 marzo 2024) Se ci fate caso, è proprio davanti alla porta centrale: una maniglia che sembra nascondere una botola che in realtà, aperta, diventa un comodo scivolo per carrozzine, passeggini, girelli, sedie a rotelle. Serve però che l’accompagnatore di chi ne ha bisogno attenda alla fermata dell’autobus come tutti, quando arriva il mezzo si manifesti davanti al guidatore, si sbracci, dia segno di sé, e che il guidatore la/lo veda, aspetti che siano saliti e scesi quelli che dovevano farlo, prenda il gancio preposto, abbandoni per qualche istante la sua cabina di guida, scenda, si porti davanti alla botola dall’esterno, faccia spostare i passeggeri che sostano ignari proprio lì sopra, la apra, accompagni chi deve salire, e poi ritorni in sella al suo mezzo. ...