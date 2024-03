Mew | parla l’ex cantante di Amici | “Ho avuto problemi alimentari e psicologici”

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di sabato 16 marzo 2024) A pochi giorni dalla partenza del serale di, è tornata are Mew,che aveva lasciato per sua scelta il talent show diverse settimane fa senza spiegare cosa l’avesse spinta ad agire in questo modo, anche se questo aveva contribuito ad alimentare e voci più disparate. La sua mossa aveva colto di sorpresa praticamente tutti, soprattutto perché lei era considerata una delle più accreditate per la vittoria del programma, ma soprattutto perché lo stesso aveva fatto anche il fidanzato Matthew, conosciuto nella scuola. Era stata la stessa giovane a spiegare più recentemente cosa fosse accaduto, smentendo chi addirittura aveva ipotizzato che lei fosse incinta. Lei soffriva infatti di una forte depressione, che le rendeva difficile dedicarsi alle lezioni e alla sua grande passione per la musica, per questo aveva preferito ...