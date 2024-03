Mew | chi sono l’ex Davide e il nuovo fidanzato Matthew

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 marzo 2024) “Il vero amore è meraviglioso“:queste le parole cheTonelli,di Mew, ha scritto su Instagram parlando di lei, la sua fidanzata, mesi fa. Un post pubblico che ha scritto e messo online mentre Mew era già dentro la scuola di Amici e che lei ha sicuramente visto (questo perché i concorrenti fino al seralein possesso dei propri smartphone). “Devo ammettere che il vero amore è meraviglioso ma non così meraviglioso come il momento in cui ho avuto la possibilità di guardarmi dentro e dare un’occhiata alla proiezione del nostro” – ha scrittoTonelli – “È decisamente pazzesco. Non ho mai sentito un legame così profondo con un’altra persona. Ricorda, credo in te tanto quanto noi. Orgoglioso, orgoglioso di te e di vivere un sogno dentro un altro con la mia metà. Innamorato ...