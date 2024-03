Mew a Verissimo | Ho dovuto abbandonare Amici | ora vado a vivere con Matthew Video

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 16 marzo 2024) Mew aha raccontato i motivi che l'hanno spinta a lasciare23 e ha dato alcune anticipazioni sul futuro della sua vita con23 si avvia al finale del quale Mew sarebbe stata un'assoluta protagonista. Purtroppo la cantante ha lasciato il talent a gennaio 'per motivi personali', come annunciò la produzione durante un daytime. Mew, ospite di, ha raccontato l'angoscia di quei giorni e la decisione presa insieme a, il cantante, conosciuto nella scuola, con cui adesso andrà a con. Mew lasciò il talent diperchè "La depressione è tornata nel momento più bello della mia vita". come disse durante una diretta su Instagram, fatta anche per smentire alcune voci circolate in quei giorni: "L'amore per ...