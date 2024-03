Meloni ricorda il rapimento di Moro | anni bui non tornino mai più

0.38 Il premier Meloni ,in occasione dell'anniversario dell'omicidio del Sovrintendente di Polizia Emanuele Petri , ha ricorda to "i servitori dello Stato". "Il 2 marzo del 2003 Petri veniva ucciso ... (televideo.rai)

Terrorismo, Meloni ricorda il caso Moro: “Quegli anni bui non tornino mai più”

“Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino. Sono i nomi dei cinque agenti barbaramente assassinati dalle Brigate Rosse ...lapresse

Meloni e Schlein dovrebbero passare il week end a imparare da Veronica De Romanis che “il pasto gratis” non esiste: Molti tra i meno giovani ricordano le baby pensioni volute da Andreotti o la ... Il libro di De Romanis sarebbe un utile promemoria per la Meloni che, almeno in parte, sembra aver capito che l’epoca ...firstonline.info

Aldo Moro, l'anniversario del rapimento in via Fani a Roma. I messaggi di Meloni e Piantedosi: «Folle disegno brigatista»: Ricorre oggi l'anniversario del rapimento del presidente della Democrazia Cristiana ucciso dalle Br. La premier: «Anni bui, mai più» ...roma.corriere