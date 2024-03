Meloni fascista? Come dire che Renzi è comunista | Lo storico che zittisce la sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) “45 milioni di antifascisti. Il voltafaccia di una nazione che non ha fatto i conti con il Ventennio”, G. Oliva, ed. Mondadori, coll. Le Scie, 2024. Quando il titolo di un libro è azzeccato e ti invita ad una lettura appassionata. Certo, una lettura storica, malgrado lo stile del professor Gianni Oliva lo conosciamo bene: taglio divulgativo, veloce, scorrevole coniugato al rigore della ricerca,Marc Bloch docet. “Mi sono ispirato alla celebre citazione di Winston Churchill: - Bizzarro popolo gli italiani. Un giorno 45 milioni di fascisti. Il giorno successivo 45 milioni tra antifascisti e partigiani. Eppure questi 90 milioni di italiani non risultano dai censimenti… - perché, con la chiave dell'ironia, spiega bene il voltafaccia di un Popolo che passò, senza troppi problemi, dal fascismo all'antifascismo”. Secondo lei, dunque, gli italiani non furono solo ...