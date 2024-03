Meloncello | il corpo è di Enrico Viggi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 16 marzo 2024) Ilsenza vita trovato giovedì pomeriggio in zonapotrebbe essere di, il 47enne scomparso da Bologna lo scorso 5 febbraio, impiegato come magazziniere in un’azienda di servizi di sanificazione a Zola Predosa. Il fratello Fabio, assistito dall’avvocata Barbara Iannuccelli dell’associazione Penelope, ha riconosciuto un orologio e un indumento mostratigli dalla squadra mobile e anche se nessuna ipotesi resta esclusa, al momento si indaga per omicidio colposo. A trovare il cadavere in avanzato stato di decomposizione lanciando immediatamente l’allarme è stata una coppia di ragazzi durante una camminata sui Colli, lungo il percorso che segue il torrente, in un punto impervio. Cadavere sul quale ieri è stata eseguita una prima tac, ma per i ...