Meglio quel Napoli o questa Inter? Questione di gusti | Spalletti trascinava gli amanti del calcio

Quando la primavera si avvicina è normale avere voglia di ravvivare il proprio guardaroba con tinte più brillanti e d’impatto. Il viola è senza dubbio una di queste, declinato in tantissime ... (amica)

"Como estas?" Che in spagnolo significa: "Come stai?". Ma per uno strano gioco di parole la sfida del Como ci dirà – con buona pace della lingua di Don Chisciotte – anche ‘Como estas’ il Pisa. ... (sport.quotidiano)