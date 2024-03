Meghan Markle apre un suo brand Esplode la polemica | “E’ illegale”

(Di sabato 16 marzo 2024) La Duchessa di Sussex ha aperto un nuovoon line. Nel Regno Unitoil caos: “Ha violato le Regole della Famiglia Reale”. Potrebbe rischiare grosso Il regno Unito e la famiglia Reale tornano ad occuparsi di. La moglie del principe Harry, spesso in forte contrapposizione con il resto della famiglia e in rotta con il Principe Carlo e il cognato William, è tornat nuovamente attiva sui social network, con una nuova attività commerciale.ha annunciato la creazione di un nuovo marchio, realizzando una nuova e imponente campagna commerciale.lancia un nuovoe fa infuriare la Famiglia Reale – Cityrumors.itLa Duchessa di Sussex si è gettata nel mondo del lifestyle, creando un nuovo, che ...

Meghan Markle avrà pure abbandonato i fasti della vita reale ma non rinuncia alle passioni che ostenta da sempre: la cucina e il lifestyle . Così, nella giornata di ieri – 14 marzo – ha lanciato un ... (open.online)

American Riviera Orchard. Si chiama così il brand di lifestyle lanciato su Instagram da Meghan Markle . Sotto al nome del brand, la dicitura “by Meghan , The Duchess of Sussex??. Established 2024???”. ... (ilfattoquotidiano)

Royal Family: il vero padre di Harry Spunta il test del DNA

Harry, il Duca di Sussex, si è sottoposto al test del DNA per scoprire la vera identità del suo vero padre. Ecco il risultato ...notizie

Meghan Markle torna su Instagram (mentre il ‘photogate’ di Kate Middleton tiene banco): ecco cosa ha presentato: Proprio mentre Kate Middleton e alle prese con una polemica legata a Instagram, Meghan Markle riappare sul social ...ilfattoquotidiano

Meghan Markle, nuovo progetto Netflix: «Inizierà a girare un programma sul lifestyle, come Martha Stewart»: Meghan Markle sta tornando, proprio mentre la sua "arcinemica reale" Kate sembra essere sparita dalle scene. Mentre i sudditi d'Inghilterra sono sempre più in pensiero per le condizioni di salute ...leggo