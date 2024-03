Mc Donald’s | guasto tecnologico causa gravi disservizi dal Giappone all’Australia

McDonald's oltre il guasto informatico: la sfida dell'AI

(Spazio Napoli – News Napoli Calcio e Calciomercato Napoli) (Adnkronos) - McDonald's si è scusato per aver dovuto chiudere oggi alcuni ristoranti a causa di un guasto informatico. Il gigante del fast ...informazione

McDonald's, ristoranti chiusi in mezzo mondo per un guasto: «Ma non è un attacco informatico»: McDonald's è stato colpito da un guasto ai sistemi informatici in diversi Paesi del mondo, dall'Australia al Giappone, da Hong Kong al Regno Unito, con molti negozi costretti ...ilmessaggero

McDonald's, guasto informatico: ristoranti chiusi in mezzo mondo: McDonald's si è scusato per aver dovuto chiudere oggi alcuni ristoranti a causa di un guasto informatico. Il gigante del fast food ha avuto problemi informatici già da venerdì come riporta il ...adnkronos