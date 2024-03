Maxi sequestro per manodopera illecita | 6 6 milioni di euro di beni confiscati a società di trasporto nel Pisano

(Di sabato 16 marzo 2024) VECCHIANO (Pisa) Una cooperativa di Pistoia, costituta ad hoc, serviva a somministrarementea unadimerci su strada vecchianese, nel. Artificio, per lo più contabile, che però non è sfuggito alla Guardia di finanza che ieri, su disposizione del Gip del Tribunale di Pisa e su richiesta della procura, ha eseguito unpreventivo dimobili e immobili finalizzato alla confisca diretta e per equivalente per oltre 6.6dinei confronti di 2di capitali. Oltre a quella pisana, anche un’altra con sede in provincia di Milano.e possedimenti sequestrati (conti correnti, strumenti finanziari e cassette di ...

Una maxi operazione a Napoli ha permesso alla guardia di finanza di sequestrare circa due tonnellate di sigarette di contrabbando , sia italiane che estere, pronte per essere messe in commercio sul ... (ildifforme)

Tempo di lettura: 2 minutiOltre due tonnellate di sigarette di contrabbando – che avrebbero fruttato guadagni per 300mila euro – sono state sequestrate tra Napoli e la provincia dalla Guardia di ... (anteprima24)

Grazie alle perquisizioni in due locali a Marano e a Villaricca , entrambi riconducibili al conducente di un’auto fermata a Secondigliano, sono state trovate e sequestrate casse di sigarette , ... (2anews)

Maxi sequestro di sex toys a Jesi, blitz in un negozio di cinesi

Coordinata dal vice questore Paolo Arena, la task force ha recuperato qualcosa come 400 di quei particolari giocattolini che sono finiti chiusi dentro scatoloni e sequestrati in via amministrativa.corriereadriatico

Colpo al contrabbando dalla Cina: Maxi sequestro di rotoli di tessuti stoccati in un magazzino di Prato: L’operazione della Guardia di finanza è stata diretta dalla procura europea. La merce era importata in Europa, e poi a Prato, con falsi documenti in modo da aggirare il pagamento delle Dogane e dell’I ...lanazione

Presi a calci e a pugni, 400 tra pecore e agnelli sono stati sequestrati a Trento: Maxi sequestro avvenuto a Trento, dove 400 tra pecore e agnellini sono stati messi in salvo da violenze e maltrattamenti ...greenme