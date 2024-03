Maxi-evasione fiscale. Genitori e figlia nei guai. Scatta il sequestro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio, sotto la direzione della Procura guidata da Piero Basilone, hanno eseguito una complessa indagine nei confronti di 3 imprenditori della Valchiavenna,, operanti nel settore del commercio di carburante per autotrazione e attività di ristorazione/bar, i quali avrebbero evaso 3 milioni di imposte. Le attività investigative, condotte dalla Tenenza di Chiavenna, hanno portato alla scoperta del sistema fraudolento messo in atto dagli imprenditori. L’approfondito esame della documentazione contabile societaria, e dei flussi finanziari (su conti correnti di società e soci), ha permesso di "accertare - a detta degli inquirenti - l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e le azioni dolose che ne hanno causato il dissesto finanziario. È emerso come i soci avessero ...