Matteo Berrettini rimonta Cazaux da 3-5 nel 3° set e accede ai quarti del Challenger di Phoenix!

(Di sabato 16 marzo 2024) Chedi! Un successo fantastico da parte del giocatore romano che batte Arthurcon il punteggio di 3-6 6-1 7-5 nella prosecuzione nel match interrotto ieri e si qualifica per idi finale del175 di. Continuano ad arrivare segnali più che positivi dopo il debutto contro Hugo Gaston: un avversario più difficile è stato piegato dopo la lunga interruzione per pioggia. Ora aidi finale c’è un altro francese: Terence Atmane. Si è ripartiti infatti dal 6-3 del primo set, nel qualenon aveva avuto grandi chance se non una palla break nel primo game e aveva fondamentalmente pagato un game “bucato”, perdendo il primo parziale per un turno di servizio perso a zero sul ...

