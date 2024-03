Matteo Berrettini continua a vincere! Atmane piegato a Phoenix | adesso due partite in poche ore?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024). Nel Challenger di(Arizona), il tennista romano è stato costretto nuovamente a una rimonta come era accaduto nel match precedente, svoltosi a “puntate” in due giorni per via della pioggia, contro il francese Arthur Cazaux. Un altro transalpino sulla strada di, ovvero Terence(n.136 del ranking), sconfitto con lo scdi 3-6 7-6 (1) 7-6 (6) in quasi tredi gioco. Per quanto accaduto nei giorni precedenti,sarà costretto a disputare la semifinaledopo questa partita. Da capire se il giocatnostrano lo farà, vista la sua lunga inattività per problemi fisici. Nel penultimo atto ...