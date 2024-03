Mattarella | solidarietà a senso unico | chiama solo i giornalisti di sinistra

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 16 marzo 2024) Non ho sentito. Voglio dire, l’avrà sentito Molinari, sicuro, ma io non l’ho sentito. Una questione tra repubblicani: il presidente della Repubblicail direttore della Repubblica, contestato, impedito a partecipare ad un incontro all’Università Federico II di Napoli, e poi fa in modo che lo sappiano tutti a mezzo nota inzuppata in un tiramisù di retorica: “Quel che vi è da bandire dalle università è l’intolleranza, perché con l’università è incompatibile chi pretende si imporre le proprie idee, impedendo che possa manifestarle chi la pensa diversamente”. Bene bravo bis, difficile obiettare, il luogo comune o è ontologicamente indiscutibile o non è. Ma il luogo comune, per sua natura, sembra dir tutto e invece dice niente: quel che vi è da bandire dalle università, se mai, è l’università: perché ormai l’università dell’intolleranza è ...