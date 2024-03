Massa Marittima. Tre giorni di rievocazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) Sarà la città del Balestro del Girifalco ad ospitare le celebrazioni del Capodanno dell’Annunciazione per il 2024. L’iniziativa si svolgerà da venerdì 22 a domenica 24 e vi parteciperanno 65 gruppi storici, con oltre 1500 figuranti provenienti da tutta la Toscana. Il 25 marzo, Capodanno dell’Annunciazione, è la data nella quale fino al 1749 in Toscana si faceva iniziare il nuovo anno. Per ricordare questa storica data migliaia di figuranti in costume storico, provenienti da tutta la nostra regione, confluiranno anel weekend immediatamente precedente, trasformando di fatto la città nella capitale della rievocazione storica d’Italia. La scelta di organizzare ogni anno in una città diversa il Capodanno dell’Annunciazione – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani – ha riscosso un grande successo e lo dimostra l’invasione di ...