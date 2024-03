Martin Amis in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 marzo 2024) Ladeipiùvede inil compianto. Accanto a luiYuval Noah Harari e l’intramontabile John R. R. Tolkien. Vediamo lacompleta, dal tredicesimo all’undicesimo posto, fonte smithsonianmag.comIn tredicesima posizione “La scimmia nuda” di Desmond Morris. In tono divertente al tempo stesso rigorosamente scientifico l’autore fa una riflessione sull’uomo e sui suoi comportamenti in natura partendo dal presupposto che anche egli come le scimmie, seppur senza peli, è un primate. Al dodicesimo posto “Deviant. Cosmogonia. Vol. 3” di Ellie B. Luin. Nel suo capitolo finale questa ...