Martedì 19 marzo | alle ore 17 | 30 | all’Auditorium Ducci di via Cesalpino | Elena Valentini parlerà dell’Istituto tecnico industriale statale “Galileo Galilei”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) Arezzo, 162024 – Prosegue il ciclo di conferenze sulle Scuole Superiori, organizzato dalla Società storica aretina, con il patrocinio del Comune. (ITIS). Curato da Giovanni Galli, il ciclo di conferenze si propone di ricostruire la storia di alcune delle Scuole d’istruzione superiore cittadine, mettendone in evidenza le origini ed il contesto, le sedi e le denominazioni assunte nel corso del tempo, le materie insegnate, alcune figure di presidi e di docenti, il bacino di utenza e la funzione sociale svolta. L’Istitutoapre i battenti ad Arezzo nell’anno scolastico 1960-1961. L’anno seguente nasce la prima classe di triennio con la specializzazione per Chimici industriali. Per questo motivo la scuola per lungo tempo sarà nota come “il Chimico”. La scuola ha avuto un inizio travagliato, soprattutto per il ...