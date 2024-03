Maratona di Roma | Sensini | “Importante sensibilizzare persone su tema dell’acqua”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 16 marzo 2024) (Adnkronos) – “L’acqua è vita, energia, è importantissima, nello sport in particolare perché sappiamo che l’idratazione è fondamentale. Poi per me ancor di più perché gareggio in acqua, mare, lago che sia. Sono qui peril più possibile sul suo valore”. Parola di Alessandra, leggenda del windsurf, ex vice presidente del Coni e