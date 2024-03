Maratona di Roma 2024 | orari | percorso | chi parteciperà | dove vederla in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) Giornata di vigilia in vista delladi, in programma domenica 17 marzo con partenza alle ore 8.30 di fronte al Colosseo e arrivo sempre ai Fori Imperiali. Ilè stato rinnovato rispetto all’anno scorso e in quest’edizione sarà più filante e veloce, grazie all’eliminazione del falsopiano vicino alla Moschea che si trovava poco prima del 30° chilometro. Attesi oltre 19 mila partecipanti per una delle 42,195 km più prestigiose d’Italia, tra cui diversi top runner internazionali. Al maschile il favorito principale è sulla carta l’etiope Fentahun Hunegnaw, ma sognano in grande anche keniani Cosmas Birech (vincitore nel 2018), Brian Kipsang, David Kiprono Metto e Asbel Rutto e gli etiopi Dechasa Alemu Moreda e Derara Hurisa. In campo femminile si prefigura invece un duello tra l’etiope Zinash ...