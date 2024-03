Maratona di Roma 2024 | edizione record con oltre 40mila iscritti | il percorso delle meraviglie” | i bus deviati e le strade chiuse

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024), 16 marzo– Tutto pronto per ladi, la 29esimadella corsa che partirà domani vicino Colosseo, lungo i Fori Imperiali, con numeri da, per poi percorrere un itinerario “” tra i monumenti più celebri della Città Eterna. Domenica 17 marzo si rinnova l'appuntamento con l'Acea Run Rome The Marathon dove, quest’anno, sono attesi al via dei 42,195 chilometri nel cuore di19mila runners provenienti da tutte le regioni italiane e da 110 nazioni. In totale si stimano, compresi coloro che prenderanno parte alla staffetta solidale Acea Run4Rome e alla stracittadina Fun Run da 5 chilometri....