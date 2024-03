Mantova | controlli antidroga a scuola | hashish e marijuana nello zaino di uno studente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024)di unominorenne,spogliatoio maschile di un istituto scolastico, durante un controllo ae in provincia dei carabinieri, sono stati trovati alcuni grammi die dioltre a un bilancino di precisione, In casa del ragazzo sono stati rinvenuti altri 14 grammi di. Tutto è stato sequestrato e l'episodio è stato segnalato Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia. L'operazione si è svolta nell'ambito dei servizi dei militarini per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti e comunque nel quadro del progetto della Prefettura del capoluogo per limitare il disagio e le devianze giovanili, d'intesa con l'Ufficio Scolastico ...