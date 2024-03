(Di sabato 16 marzo 2024) Turno di stop in Premier League per, che domenica 17 marzo si affronteranno alle 16.30 nei quarti di finale di...

La Premier League deve fare i conti con tantissime defezioni nella giornata di campionato. Non solo Arsenal-Chelsea e Crystal Palace-Newcastle, non si giocano altre partite molto importanti della ... (calcioweb.eu)

Manchester United-Liverpool: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Turno di stop in Premier League per Manchester United e Liverpool, che domenica 17 marzo si affronteranno alle 16.30 nei quarti di finale di FA Cup. I Red Devils.calciomercato

Le aperture inglesi - United, Salah e la 'minaccia' Liverpool. Kane torna e sfida l'Arsenal: Sulle prime pagine inglesi di oggi, sabato 16 marzo 2024, il focus è dedicato al match di Fa Cup, valido per i quarti di finale, tra Manchester United e Liverpool, con Momo Salah che è la minaccia ...tuttomercatoweb

Gazzetta - Juventus, Amrabat che occasione: 'In estate lascerà Fiorentina e Premier': Cara Juventus, che occasione! Stiamo parlando di quella rappresentata da Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino che in estate ha lasciato la Fiorentina per trasferirsi in prestito al Manchester ...ilbianconero