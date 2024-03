Manchester United-Liverpool FA Cup | 17-03-2024 ore 16 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 16 marzo 2024) Ilha giocato giovedì sera in Europa League battendo 6-1 lo Sparta Praga dopo aver pareggiato 1-1 con il Man City quattro giorni prima. Con i tanti assenti, Klopp può fare un numero limitato di cambi però almeno c’è stata la buona notizia del ritorno in campo di Mohamed Salah che è anche andato InfoBetting: Scommesse Sportive e

La Premier League deve fare i conti con tantissime defezioni nella giornata di campionato. Non solo Arsenal-Chelsea e Crystal Palace-Newcastle, non si giocano altre partite molto importanti della ... (calcioweb.eu)

Le aperture inglesi - United, Salah e la 'minaccia' Liverpool. Kane torna e sfida l'Arsenal

Sulle prime pagine inglesi di oggi, sabato 16 marzo 2024, il focus è dedicato al match di Fa Cup, valido per i quarti di finale, tra Manchester United e Liverpool, con Momo Salah che è la minaccia ...tuttomercatoweb

Gazzetta - Juventus, Amrabat che occasione: 'In estate lascerà Fiorentina e Premier': Cara Juventus, che occasione! Stiamo parlando di quella rappresentata da Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino che in estate ha lasciato la Fiorentina per trasferirsi in prestito al Manchester ...ilbianconero

Addio Juventus in estate: per 18 milioni sbarca a Manchester: Assalto dalla Premier League per un alfiere del centrocampo della Juventus: in estate potrebbe lasciare la formazione bianconera ...calciomercato