Manchester City-Newcastle oggi in tv | orario | canale e diretta streaming FA Cup 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 16 marzo 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per i quarti di finale di FA Cup. Ampiamente favorita la squadra di Guardiola, che mette nel mirino la finale di Wembley e va a caccia di una vittoria contro i Magpies, protagonisti di una stagione al di sotto delle aspettative, specialmente se paragonata alla scorsa. Sulla carta si tratta di una sfida a senso unico, ma non va dimenticato che in gara secca può accadere di tutto. La sfida è in programma, sabato 16 marzo alle ore 18:30.sulla piattaforma Dazn con la telecronaca di Alessandro Iori. SportFace.