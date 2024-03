Maltratta le donne | e sulla ex suicida |  Jerome Boateng accusato dalla madre

Violenza domestica: come difendersi: ... anziani, malati, bambini e donne. Per fortuna la legge mette a ... cosa fare La denuncia querela Il codice rosso per le violenze ... secondo la legge, chiunque maltratta una persona della famiglia o ...

Bari: presentata la campagna "Questo non è amore", contro la violenza di genere: ... vogliamo dire: viva l'amore vero, che non è quello che maltratta,...importante anche per orientare in modo sempre più diretto donne e ... che ogni giorno incrociano le persone in alcuni bisogni ...