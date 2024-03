Maldini gol su punizione | Monza batte Cagliari 1-0

Il Monza vince per 3-2 contro il Genoa in una gara intensa. A decidere la partita un gol di Daniel Maldini . Le parole dell'ex Milan (pianetamilan)

Serie A - Monza-Cagliari 1-0, pagelle: Pessina domina in mezzo, Maldini show

SERIE A - I voti ai protagonisti di Monza-Cagliari 1-0 con le pagelle della partita: il migliore è Maldini, autore del grande gol su punizione che ha deciso la sfida. Tra i padroni di casa molto bene ...eurosport

Cagliari, Ranieri: “Non rimprovero nulla ai ragazzi, Maldini ha fatto la differenza”: Per il Cagliari oggi a Monza si è alzata l'asticella, dopo i successi contro Empoli e Salernitana. La squadra di Ranieri si è battuta, ma alla fine le resta solo un gol annullato a Lapadula.derbyderbyderby

Zapata: "Contento per il gol e per la vittoria. Azione preparata in settimana": Al termine della partita vinta contro l'Udinese ha parlato l'attaccante del Torino Duvan Zapata ai microfoni di Dazn: "Era unapartita difficile ma abbiamo messo le cose in chiaro sin ...torinogranata