Maldini gol su punizione | Monza batte Cagliari 1-0

(Di sabato 16 marzo 2024)(ITALPRESS) – Il sabato della ventinovesima giornata di Serie A si apre con la vittoria casalinga delper 1-0 contro il: all’U-Power Stadium, la prodezza disuregala ai brianzoli i tre punti e la possibilità di sognare un piazzamento europeo. Dall’altra parte, unmai domo, pur giocando una discreta partita, torna in Sardegna con zero punti per la corsa salvezza. Nel primo tempo ilprova ad imporre il proprio gioco, ma i ragazzi di Palladino faticano a trovare le giuste combinazioni in zona offensiva. La partita risulta quindi equilibrata e ricca di duelli in mezzo al campo. Ilsi dimostra in fiducia dopo i recenti risultati positivi: proprio i sardi, al 31?, sfiorano il gol, grazie alla ...