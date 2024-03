Malattie rare | ematologo Zanon | Nuovi farmaci altamente efficaci per persone con emofilia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Padova, 16 mar. (Adnkronos Salute) - "Non è possibile guarire del tutto dall', ma grazie alle innovazioni tecnologiche sono disponibilinel prevenire il sanguinamento. Specialmente ia lunga emivita, se somministrati dalla nascita, non solo prevengono l'emorragia, ma evitano lo sviluppo delle conseguenze articolari delle emorragie stesse. Tra gli obiettivi di queste nuove terapie, rilanciate anche dalla Convenzione mondiale dell', far sì che il paziente si senta uguale allesane e possa svolgere le stesse attività fisiche e sociali". E' il commento di Ezio, responsabile Centrodi Padova, a margine della tappa padovana del progetto 'Articoliamo - Lo sai che?', ...