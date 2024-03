Malattie rare | ematologa Giuffrida | Per emofilia progressi incredibili negli ultimi anni

(Adnkronos) – "Non è possibile guarire del tutto dall'emofilia, ma grazie alle innovazioni tecnologiche sono disponibili farmaci altamente efficaci nel prevenire il sanguinamento. Specialmente i ... (webmagazine24)

Rare run Bologna, la camminata per le malattie rare: ecco quando

Bologna, 16 marzo 2024 - Domani, domenica 17 marzo , alle 10 del mattino, partendo dal portico del Meloncello, prende vita una camminata solidale per mettere in luce le Malattie rare, in occasione ...ilrestodelcarlino

Malattie rare, Morrone: nel Lazio più numerose di quanto crediamo: Roma, 14 mar. (askanews) - "Le Malattie rare nella Regione Lazio sono davvero molto più numerose di quanto noi non crediamo. Il Piano nazionale per le Malattie rare è importante che venga riconosciuto ...quotidiano

