Macron-Scholz-Tusk | Putin deve fallire

(Di sabato 16 marzo 2024) 7.30 Vertice a Berlino tra il cancelliere tedesco, il presidente francesee il premier polaccosulla minaccia russa, sostegno all'Ucraina e difesa comune europea. "Abbiamo concordato alcune priorità,tra cui l'immediato invio di altre armi all'Ucraina. Questo è un miglioramento". Cosìha ridimensionato le ambizioni dopo aver nei giorni scorsi ipotizzato l'invio di soldati europei in Ucraina. Nessuna escalation, dunque, ma l'obiettivo,rimane lo stesso: "Non lasciare mai che la Russia vinca", dice.

