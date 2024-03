Macron rilancia la Francia nucleare | un messaggio a Putin e all’Europa

(Di sabato 16 marzo 2024) Nel discorso alla nazione del 14 marzo il presidente francese Emmanuelha ricordato a Vladimir, accusato di voler alzare la tensione in Ucraina, che anche Parigi è una potenza. Dobbiamo innanzitutto sentirci protetti, perché siamo una potenza. Siamo pronti; abbiamo una dottrina per l’uso delle armi nucleari”, ha detto l’inquilino dell’Eliseo. InsideOver.

Il presidente francese, Emmanuel Macron , ha annunciato una nuova coalizione per fornire missili di media e lunga gittata all’Ucraina, per sostenere Kiev nella guerra contro la Russia . E poi annuncia ... (api.follow)

Parigi, 15 marzo 2024 – La Francia non esclude l’invio di truppe in Ucraina . Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron in una intervista su France 2 e TF1. Alla domanda sul possibile ... (ilfaroonline)

Nadezhdin: “Pronto a rilanciare la mia sfida. Putin non durerà”

L’intervista con il candidato pacifista escluso. “Non penso di essere in pericolo: critico il presidente da vent’anni, non come persona ma per ciò che fa. E ...repubblica

Si ricompone l’asse Weimar, al centro la produzione di armi a lungo raggio: Il triangolo dell’escalation. Torna in vita l’asse di Weimar fra Germania, Francia e Polonia per sostenere militarmente l’Ucraina nel lungo periodo dotandola delle nuove armi utili a condurre gli ...ilmanifesto

Ucraina, Emmanuel Macron: prepariamoci alla guerra: «Faremo tutto ciò che è necessario perché la Russia non vinca questa guerra», ha detto il presidente francese. Mentre Scholz ha annunciato la creazione di una «nuova coalizione».milanofinanza