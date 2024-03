Macron | in Ucraina forse serviranno operazioni sul terreno

(Di sabato 16 marzo 2024) "Può darsi, che a un certo momento - non me lo auguro e non prenderò io l'iniziativa - bisognerà portare avantisul, quali che siano, per far fronte alle forze russe. La forza della Francia, è che noi possiamo farlo": lo ha detto, parlando con i giornalisti di Le Parisien, il presidente francese, Emmanuel, rientrando in aereo da Berlino dopo l'incontro con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e il premier polacco, Donald Tusk. Citato da Le Parisen nel suo numero in edicola domani,ha detto: "come si fa a dire che la Russia non può vincere la guerra e porsi dei limiti a priori, mentre è la Russia che si assume la responsabilità dell'escalation, che gestisce l'ambiguità, la mancanza di limiti e la minaccia?". Il presidente francese, a detta dei giornalisti presenti, non si sente affatto ...

