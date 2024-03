Macron e il patto per l’Ucraina | “La Russia non deve vincere la guerra”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 16 marzo 2024) Pubblicato il 16 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Dall'Ucraina all'Europa, il rischio di unacontro lanon può essere ignorato. "La possibilità di unaconvenzionale ad alta intensità in Europa non può più essere esclusa. Quasi tutte le capitali europee stanno ora lavorando a questo scenario, sperando ovviamente che non si concretizzi mai", dice l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell, parlando alla Georgetown University a Washington. Da Berlino, rimbalzano le parole del presidente francese Emmanueldopo il vertice con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il premier polacco Donald Tusk. La Francia, la Germania e la Polonia sono "unite e determinate a non lasciare mai che lavinca. Noi condividiamo una convinzione: in Ucraina è in gioco la nostra sicurezza e il nostro ...