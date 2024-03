M5S | Riaprite la fontanella all’Evam

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) Prosegue la raccolta di fieme per riaprire lapubblica dell’Evam. Il Movimento 5 Stelle di Massa continua la sua ’battaglia’ con un nuovo appuntamento che si tiene oggi in viale Eugenio Chiesa, davanti alle Poste centrali, dalle 9.30 alle 13. "La petizione – sostiene Elisa Giovannelli (nella foto), rappresentante del gruppo territoriale di Massa del M5S e referente del progetto – è una causa che sta a cuore a tutti i cittadini di Massa e fa parte delle tradizioni e costumi locali. L’acqua, essenza della vita, è un bene comune e deve essere accessibile a tutti. LaEvam, situata di fronte allo stabilimento, rappresenta un simbolo di questo diritto, ma è ormai inattiva da anni senza una spiegazione chiara. Nonostante il Comune detenga la quasi totalità delle quote dello stabilimento, le ragioni della sua chiusura rimangono un ...