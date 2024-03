L’ultimo saluto ad Arnaldo Minetti | «È stato un dono per la città»

A Monaco il gruppo Inter saluta per l’ultima volta Andy Brehme . La FOTO e la dedica sui social di Aldo Serena è commuovente. ULTIMO ABBRACCIO – Lo scorso 20 febbraio il mondo del calcio ha dovuto ... (inter-news)

Arluno (Milano), 13 marzo 2024 - È morta in ospedale a Legnano Agnese Bettini, la 91enne di Arluno, travolta lunedì pomeriggio in via Adua da un autoarticolato. La pensionata era uscita dal centro ... (ilgiorno)