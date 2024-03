L’ultima follia di Orbán | marciare su Bruxelles

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 16 marzo 2024) Sentite qua l’amico di Giorgia Meloni, Viktor, il presidente sovranista ungherese: “Una marcia su” contro l’Unione europea, che “vuole costringere ad accogliere migranti e a rieducare i bambini ad accettare l’omosessualità”. La frase è stata pronunciata nel discorso in occasione della giornata nazionale del 15 marzo, anniversario della sollevazione del 1848 contro l’impero asburgico, in cui il presidente ungherese ha sottolineato la differenza tra Budapest e i “governi occidentali”. “non è il primo impero che ha messo gli occhi sull’Ungheria”, ha detto, accusando l’Unione di voler portare il Paese “per forza in guerra contro la Russia. I popoli europei oggi hanno paura cheporti via la loro libertà. Se vogliamo preservare la libertà e la sovranità ...