L’UE sta lavorando al 14° pacchetto di sanzioni contro la Russia

(Di sabato 16 marzo 2024) Secondo quanto riferito da un alto funzionario, .staa nuovelaUn funzionario delha affermato che l’Unione europea staal 14°dila, che includerà misure per combattere l’elusione delle precedenti restrizioni. Il

2024-03-16 00:13:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Il Bologna batte all’ultimo respiro l’Empoli al Castellani con un gol di Giovanni Fabbian. Nel post ... (justcalcio)

Anche i ricchi e famosi piangono, eccome. La villa a Los Angeles appartenente alla modella e attrice britannica Cara Delevingne è stata devastata da un incendio . La 31enne non era presente ... (liberoquotidiano)

Via libera dall’Unione Europea al nuovo regolamento sugli imballaggi , con gli ambasciatori dei 27 Stati membri che hanno ratificato l’accordo nato dal negoziato tra Consiglio e Parlamento europeo e ... (thesocialpost)

Meloni domani al Cairo, vede al-Sisi e firma il memorandum migranti sul modello Tunisia

L’Italia considera l’Egitto un paese strategico. Non solo per la funzione di mediazione che esercita nella crisi tra Israele e Hamas, ma anche per il ruolo che può ricoprire nella gestione della spint ...ilsole24ore

Imballaggi, l'Italia salva le sue imprese: Ratificate le intese del 4 marzo. Previste deroghe per le buste di insalata e per altre plastiche «Abbiamo che oggi a Bruxelles c’è un’Italia che non si arrende a soluzioni che penalizzano la nostra i ...ilgiornale

Cosa chiedono i giovani all’Ue. Le nuove generazioni vogliono un’Europa sicura e più pulita: Incontro a Firenze fra gli studenti universitari e gli europarlamentari Covassi, Danti e Peppucci. I temi principali L’instabilità internazionale, l’ambiente, l’economia e l’intelligenza artificiale.lanazione