Lucca | colpito da ruota auto durante rally | grave 22enne

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 16 marzo 2024) (Adnkronos) – Un ragazzo di 22 anni è statodalladi un'finita fuori stradaildel Ciocco nel comune di Barga. Chiamato per i soccorsi il 118 di. Il giovane ha riportato trauma toracico e trauma cranico ed è stato portato da Pegaso 3, in gravi condizioni, in codice L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.