Lorella Cuccarini | “Berlusconi mi disse che ero l’unica a Mediaset senza tet*e”

(Di sabato 16 marzo 2024), reduce dal successo come co-conduttrice per una serata del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus è in tournée

Ad Amici , Martina Giovannini non ha nascosto la sua amarezza per i giudizi ricevuti da Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.Continua a leggere (fanpage)

Amici, triste spoiler del serale: doppia eliminazione, chi è fuori

Amici, spunta il triste spoiler del serale: doppia eliminazione in vista, ecco chi è fuori dopo la prima puntata, brutte notizie per i fan.abruzzo.cityrumors

Martina Giovannini in lacrime ad Amici per le parole di Lorella Cuccarini: Martina Giovannini non ha nascosto la sua tristezza e delusione per i giudizi ricevuti da Lorella Cuccarini ad Amici ...notizie

Amici 2024, il serale: anticipazioni, concorrenti, giudici e quando inizia: Le informazioni sulla fase finale del talent di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, al via sabato 23 marzo in prima serata su Canale 5 ...today