L'Ocean Viking chiede "con urgenza" il porto più vicino

(Di sabato 16 marzo 2024) AGI - "Due giorni dopo la morte di oltre 60 persone su un gommone nel Mediterraneo centrale, i superstiti a bordo dellarimangono in un limbo, lontani da unsicuro". Lo afferma l'ong Sos Mediterranee, che"con" alle autorità italiane "unsicuro più". I team a bordo della, la nave noleggiata dall'ong e in collaborazione con la Federazione Internazionale della Croce e Mezzaluna Rossa hanno effettuato quattro separate operazioni di soccorso nell'arco di 48 ore questa settimana, salvando 361 uomini, donne e bambini da condizioni pericolose in mare. Uno dei soccorsi ha coinvolto 25 sopravvissuti su un gommone nel quale più di 60 persone sono morte prima dell'arrivo dei soccorritori. ...