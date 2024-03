Lo striscione Alte aspettative a Matelica I tifosi alla presidente | | Sabrina portaci in D»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Ilè a un passo dal salto di categoria... anticipato! Oggi, alle 15, la formazione di mister Paolo Passarini gioca ad Appignano, mentre la sua più immediata inseguitrice, la Vigor Castelfidardo, è impegnata sul campo del Porto Sant’Elpidio. A cinque giornate dal termine della Promozione, sono 11 ipunti che dividono le due formazioni. Se ildovesse vincere e contemporaneamente dovesse sfuggire il successo ai "castellani" si materializzerebbe matematicamente la vittoria del campionato per la società guidata dOrlandi. E questo traguardo giungerebbe a più di un mese dal termine della stagione. Vedremo quali saranno i verdetti emessi dai due campi di gara in cui si incrociano oggi i destini delle due compagini. Intanto i sostenitori biancorossi sognano in grande. ...