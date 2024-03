Lo spionaggio russo in Europa fa ancora base a Vienna

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 16 marzo 2024) Mercoledì, poche ore prima che il segretario di Stato americano Antony Blinken arrivasse a Viena, il governo austriaco ha espulso due diplomatici russi. Avrebbero agito “in modo incompatibile con il loro status diplomatico”, ha affermato il ministero degli Esteri austriaco senza fornire ulteriori dettagli e dando ai due tempo fino al 19 marzo per lasciare il Paese. La decisone è stata assunta nel contesto delle tensioni in corso sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, che ha comportato pesanti sanzioni da parte dei governi occidentali. Prima che il leaderVladimir Putin decidesse di attaccare l’Ucraina, le espulsioni diplomatiche erano rare in tutta, in particolare in un Paese neutrale come l’Austria, che aveva stretti rapporti con la Russia.aveva già espulso quattro diplomatici russi nel febbraio 2023, ...