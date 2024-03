“Lo spacca-Italia va fermato | non si svende l’unità del Paese” | parla Turco M5S

l’Italia paralizzata da una voragine , una Frana che ci estende per 250 metri e che è stata ripresa dall’alto da alcuni droni. Il tratto colpito è quello fra Ariano Irpino e Benevento e da ore si ... (thesocialpost)

Le immagini dei droni documentano la situazione. Tanti passeggeri bloccati, ore di attesa per gli autobus. A rischio le vacanze di PasquaLe immagini dei droni documentano la situazione. Tanti ... (bari.corriere)

Ok finale dal Parlamento Ie alla Direttiva sulle Case green, che si pone l'obiettivo delle emissioni zero entro il 2050 per il parco immobiliare dell'Ue. Fdi, Lega e Forza Italia votano compatti ... (fanpage)