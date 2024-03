Lo show dei record | le anticipazioni di domenica 17 marzo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 16 marzo 2024)172024, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Lodei”, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia Questa settimana Gerry Scotti accoglie in studio l’intera famiglia di Halima Cissé. La donna malese di 25 anni che ha messo al mondo quattro maschi e cinque femmine in un parto dapiù unico che raro. E poi, grande attesa per l’esibizione del pianista e compositore Davide Locatelli che proverà a suonare al contrario il maggior numero di note di uno spartito. A certificare la prova ci sarà anche il direttore d’orchestra più amato della tv: il mitico Beppe Vessicchio. LEGGI ANCHE: Checco Zalone ha una storia con Virginia Raffaele? “Lodei”, con le puntate intere e le clip, è anche su Mediaset ...